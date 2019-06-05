قصفت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، عدة مواقع للجيش اليمني في محافظة الحديدة جنوب غربي البلاد.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن الميليشيات الحوثية استهدفت بمدافع الهاون والرشاشات، مواقع لقوات الجيش اليمني شرق مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، ومواقع أخرى في مدينة حيس، مضيفا أنه في مدينة الصالح شرق المحافظة استهدفت الميليشيا مواقع الجيش بقـذائف مدفعية الهاوزر وقذائف "آر بي جي" (RBG).

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران استهداف مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة غربي البلاد، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية الرامية لإحلال السلام.