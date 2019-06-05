تقرأ غدا في عدد "الوطن": السريحة.. ثروة على الرصيف

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الخميس.. "السيسي يصلي العيد وسط أبناء شهداء الجيش والشرطة ويشاركهم الاحتفال.. الرئيس يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات.. ويلتقط الصور التذكارية مع الأطفال ويوزع عليهم الألعاب والحلوى".

كما تقرأ أيضًا في عدد "الوطن": السريحة.. ثروة على الرصيف.. 5 ملايين بائع أمام المساجد ودور السينما ووسائل المواصلات نصفهم مؤهلات عليا.. و45% نساء وأطفال".

ورياضيًا تقرأ: مدير الكرة بـ"الأحمر" يبلغ محمد نجيب بعدم تجديد عقده.. واللاعب يتلقى عروضا من 3 أندية.. الأهلي يرفض بيع معلول.. وتشونجا في الحسابات بديلا لأزارو".