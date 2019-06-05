احتفل المواطنون فى المحافظات اليوم بأول أيام عيد الفطر بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة، وسط تأمين مشدد من قبَل قوات الشرطة، وشهدت الساحات المخصصة لصلاة العيد فى مختلف المحافظات توافد ملايين المواطنين، وشاركت القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية الأهالى فى أداء الشعائر، وحرص بعضهم على الوجود بين المواطنين وتقديم التهنئة والتقاط الصورة التذكارية.

محافظ جنوب سيناء يوزع الهدايا على الأطفال.. وحفلات "دى جى" ومسرح عرائس فى بورسعيد.. وترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة فى الأقصر وبنى سويف

فى جنوب سيناء أدى المحافظ اللواء خالد فودة صلاة العيد بساحة استاد طور سيناء، التى شهدت توافد المواطنين، وحرص المحافظ على تقديم التهانى لمواطنى مدينة الطور عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وقام بتوزيع 1000 لعبة على الأطفال الذين حضروا مع ذويهم، وناشد جموع المواطنين اصطحاب أطفالهم معهم للساحات والمساجد لتشجيعهم على أداء الفرائض فى الصغر.

وانتشر رجال الجيش والشرطة فى محيط ساحات بورسعيد لتأمين صلاة العيد، وأشرف على عملية التأمين اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، الذى وجّه إلى نشر الدوريات الثابتة والمتحركة فى مختلف الشوارع والميادين لحماية المواطنين خلال احتفالهم بالعيد، فيما حرصت الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بالعيد بتقديم الهدايا التذكارية والحلوى للأطفال وإقامة حفلات «دى جى»، ومسرح عرائس وإطلاق البالونات من أعلى الأبراج على المواطنين فى محيط الساحات المخصصة للصلاة وأماكن التنزهات.

ودشن مجلس الشباب المصرى، برئاسة محمد سيف، حفلاً استعراضياً تضمّن موسيقى ومسرحاً للعرائس فى ساحة صلاة المعمورة، وتفاعل الأطفال مع العروض وغنوا ورقصوا على أنغام الموسيقى، كما حرصت جمعية رسالة على إطلاق كميات كبيرة من البالونات بمختلف الألوان من أعلى الأبراج بمختلف الساحات، بينما شارك حزبا الوفد والتجمع المواطنين فى الاحتفال بتقديم الهدايا للأطفال.

وفى قنا توافد الآلاف من أبناء المحافظة على المساجد والساحات للصلاة، وشاركهم المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان صلاة العيد بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى بمدينة قنا بحضور اللواء مجدى القاضى مدير الأمن، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، واللواء محمد عويضة مدير المخابرات العامة لمنطقة جنوب الصعيد والبحر الأحمر، واللواء حازم أبوالفتوح مدير الأمن الوطنى بقنا، والمقدم أسامة رضوان نائب المستشار، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وشهدت صلاة العيد فى الأقصر مشاركة واسعة لذوى الاحتياجات الخاصة، الصم والبكم، حيث دعاهم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، للمشاركة فى صلاة العيد التى جرى ترجمتها إلى لغة الإشارة بواسطة أحد المتخصصين فى سابقة جديدة تحدث لأول مرة بالمحافظة، وهنأ محافظ الأقصر المواطنين بالعيد خلال أدائه الصلاة بساحة سيدى أبوالحجاج، متمنياً الخير والرخاء لمصر ولشعب الأقصر، مشدداً على أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه.

وفى المنوفية، قدم المحافظ التهنئة للمصلين ولجميع أبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالمودة التى تسرى بين المواطنين وتجمعهم فى الأعياد، من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة، وسادت الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدن ومراكز المحافظة حالة من البهجة احتفالاً بالعيد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشارك الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الأطفال المرضى صلاة عيد الفطر بساحة حديقة مستشفى الأطفال الجامعى، بعد أن حولت إدارة المستشفى حديقته إلى ساحة للصلاة، ووزعت البالونات على الأطفال فى حضور الدكتور محمد عطية عميد كلية الطب، والدكتور أحمد الرفاعى مدير المستشفى، والدكتور مجدى أبوالخير رئيس قسم الأطفال، والدكتور الشعراوى كمال مدير عام المستشفيات، والدكتور خالد الطوخى مدير مستشفى النقاهة، والدكتور محمد العاصمى، وقدموا التهنئة للأطباء والعاملين وهيئة التمريض، مؤكدين أن المستشفيات الجامعية تحرص كل عام على الاحتفال بالأعياد مع المرضى كنوع من أنواع الدعم النفسى والمعنوى.

وفى الإسكندرية، أدت القيادات السلفية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد خليل خيرالله، وأحمد الشريف، عضوا مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب فى الإسكندرية، صلاة العيد فى مصلى العامرية مع الأهالى، وسط أجواء احتفالية، فيما توافد المواطنون على 529 ساحة للصلاة موزعة على 11 إدارة فرعية فى كافة أنحاء المحافظة، وشارك المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوه المواطنين صلاة عيد الفطر بمسجد أبوالعباس المرسى بحى الجمرك، فيما توافد السكندريون على الكورنيش بمجرد انتهاء الصلاة ولم يستطيعوا عبور الحواجز الخشبية إلى الشواطئ بسبب ارتفاع أسعار الدخول التى وصلت إلى ضعف السعر المعلن، الأمر الذى نتج عنه تكدس أمام الأسوار فى مقابل خلو الشواطئ من الزائرين.

وشارك عدد من القساوسة فى صلاة العيد، وسط أجواء من المحبة والترابط وتبادل التهانى، مؤكدين أن أعياد المصريين واحدة، والفرحة تجمعهم جميعاً، ساهمت مجموعة من شباب الكشافة بالكنيسة فى تنظيم ساحة الصلاة، بالإضافة إلى قيام قوات الشرطة بتأمين الساحات، وعقب انتهاء الصلاة قدّم المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، التهنئة للمواطنين فى الميادين والحدائق بمدينة بنى سويف، والتقط الصور التذكارية معهم، فيما تزينت الشوارع والميادين الرئيسية بالأعلام والبالونات التى أضفت البهجة، كما ترجمت 8 ساحات للصلاة بمراكز محافظة بنى سويف المختلفة خطبة العيد إلى لغة الإشارة، لإتاحة الفرصة لذوى الإعاقة السمعية لفهم مضمون الخطبة والاستفادة منها، فيما جذبت حديقة الحيوان أهالى المحافظة، الذين فضلوا قضاء أول أيام العيد فى الحديقة للاستمتاع برؤية الحيوانات.