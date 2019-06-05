أدان أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، الهجوم الإرهابي على الكمين الدائري بالعريش بشمال سيناء، والذي راح ضحيته جميع أفراد الكمين من ضباط وجنود تصدوا لهذا الهجوم الإرهابي بكل شجاعة، مضحين بحياتهم من أجل أداء الواجب.

وقال نصري، في بيان، اليوم، إن الحادث الإرهابي خرق واضح للمواثيق والصكوك الدولية التي تعطي الحق للدول في مواجهة الأعمال الإرهابية، التي تهدد الأمن القومي وتستهدف المدنيين بهدف زعزعة الأمن وقد صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة حتي العام 1963 على 13 صكا قانونيا عالميا يهدف إلى تجريم العمليات الإرهابية وجعلها خاضعة للعقاب بموجب القانون مع التشديد على الحاجة إلى إزالة التشريعات التي تنص على استثناءات من هذا التجريم، استنادا إلى أسس عقائدية أو دينية.

وأكد أنه إذا كانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ما زالت تتمتع ببعض المصداقية والنزاهة والحيادية التي فقدت جزاء كبيرا منها، فعليها أن تصدر بيانا تدين فيه الحادث الإرهابي، وتنعي الشهداء من رجال القوات المسلحة لكن للأسف هذا لن يحدث لأننا تعودنا من هذه المنظمة أن تتجاهل دائما هذه العمليات الإرهابية وكأنها لم تحدث من الأساس ضاربة بعرض الحائط المعايير الحقوقية والإنسانية التي هي في الأساس لحماية الإنسان بعيدا عن السياسية والخلافات بين الدول والتي أصبحت جزء منها.

وطالب نصري، في بيانه، أن يتعاون المجتمع الدولي مع الدولة المصرية من خلال اتخاذ التدابير المطلوبة لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية، والتي ستطال الدولة المحيطة أيضا ولن تتوقف عند مصر.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه الدول التي تعاني من الإرهاب بعيدا عن الخلافات السياسية.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وأضاف أنّ القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.