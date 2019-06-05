تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافط الإسكندرية، اليوم، دار أحمس خليفة لرعاية المسنين بسموحة بحي شرق، للاطمئنان على صحة النزلاء بالدار، بمناسبة حلول عيد الفطر.

ومر "قنصوة" على غرف النزلاء، فيما استفسر "قنصوة" منهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم سواء الخدمات الطبية أو الترفيهية، وعن وجود أية احتياجات لهم لتوفيرها.

وأكد أن ذلك في إطار المجهود المبذول لتقديم الدعم النفسي والمعنوي الكامل للمسنين، وتلبية كل احتياجاتهم ومتطلباتهم ومراعاة حالتهم النفسية وقدراتهم الجسمانية، وإشعارهم بالراحة والاستقرار.

جاء ذلك برفقة أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق، والأستاذ طارق جمال، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، والدكتور أحمد عارف، مدير دار أحمس.

الجدير بالذكر، أن دار أحمس لرعاية المسنين تم إنشاؤها عام 1985 بمنطقة سموحة، وبها 147 نزيلا، كما أنها تضم 147 غرفة وجناح، وحصلت الدار على عدد من الأوسمة والشهادات التقديرية من وزارة التضامن الاجتماعى كونها أحد أفضل دور رعاية المسنين بجمهورية مصر العربية.