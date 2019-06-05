أصيب ضابط شرطة بإصابات بالغة، اليوم، إثر اصطدام سيارة مجهولة به، خلال قيادته دراجة بخارية على الطريق الزراعي السريع أمام قرية ميت عاصم بمركز بنها.

جرى نقل الضابط المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وحجزه بالعناية المركزة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد حسين جندية، مأمور مركز بنها إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة المركز، ووجود مصاب ضابط شرطة.

انتقل العميد حسني نصار، مفتش المباحث، وجرى نقل المصاب إلى المستشفي في غيبوبة تامة.

وتبين من المعاينة أن المصاب ضابط شرطة كان في طريقه إلى محل إقامته بمحافظة المنوفية بعد إنهاء عمله بدائرة قسم قها، حيث فوجئ باصطدام سيارة به، ما أطاح به في عرض الطريق.