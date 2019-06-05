نعى اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، شهداء الوطن في الحادث الإرهابى الجبان، الذي وقع، اليوم، بشمال سيناء، واستهداف جنود مصر البواسل، خلال أداء واجبهم في حماية الوطن، وأسفر عن استشهاد عدد منهم.

وأدان محافظ مطروح، اليوم، الحادث الإرهابى، داعيا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا وجيشا.

وأشار إلى أن العمل الإرهابى الخسيس لن يثنى مصر عن استمرار خطواتها نحو التنمية والاستقرار، ولن تقف أمام تلك الأعمال الإرهابية المنافية لأى عقيدة ودين وتنتهك الحرمات وتسفك الدماء.

وأكد أن ذلك الحادث الإرهابي الذى استهدف فرحة المصريين والأمة الإسلامية، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، يؤكد همجية ذلك الفكر المتطرف الذي لن يزيد مصر إلا قوة وعزيمة وإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره واستمرار التصدي لهؤلاء المجرمين مع وعى أبناء مصر الدائم ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية الرشيدة، ودعمهم للجهود التي يبذلها رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.