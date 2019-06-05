أبدى أهالي عدد من قرى محافظة بني سويف استياءهم، إثر انقطاع مياه الشرب والكهرباء، في أول أيام عيد الفطر المبارك، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال سيد محمود، موظف بالضرائب، وأحد أهالي قرية أفوة بمركز الواسطى، "نعاني منذ ليلة أمس الثلاثاء وحتى اليوم من انقطاع لمياه الشرب في القرية، رغم ارتفاع درجة حرارة الجو، ما تسبب في حالة من الغضب بين الأهالي في القرية.. بنعيد من غير مياه".

وقالت سيدة جمال، إحدى أهالي قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، "انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ ليلة أمس الثلاثاء ولمدة تزيد عن 12 ساعة دون إخطارنا وفشلنا في التواصل مع المسؤولين لحل مشكلة الانقطاع".

وشهدت مدينة ناصر ببني سويف، على مدار يومي الوقفة وأول أيام العيد، ضعفا في ضخ المياه إلى المنازل.

وقال محمد علي دياب، أحد الأهالي، "المياه لا تصل إلى الطابق الثاني، إلا في حالة وجود ماتور لرفع المياه، والذي قد يجلب الأتربة والرمال في المياه، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض.

وأضاف هاني محمود، أحد أهالي قرية تزمنت الشرقية، "على مدار 3 أيام متواصلة تشهد القرية انقطاعات متكررة لمياه الشرب، ولا نعلم السبب ولم نجد من يخبرنا، بسبب الانقطاعات المتكررة سواء كانت أعطال أم تخفيف أحمال".