تقدم اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى، المستشار العسكري للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدي محافظة الغربية أبناء مركز بسيون، اللذان استشهدا في الحادث الإرهابى الخسيس، فجر اليوم بالعريش.

جاء ذلك، بعد تأديته صلاتي الجنازة على روحي الشهيدين، أمين شرطة محمد محمد السيد أحمد البربري، مساء اليوم، بمسجد التوبة بقرية حصة إبيار مركز بسيون، والشهيد مجند عبدالله ممدوح الصاوي بمسجد نور الإسلام بقرية قرانشو، بمشاركة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والتشريعية والآلاف من الأهالي، الذين خرجوا في مشاهد جنائزية مهيبة، لتشييع جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير رددوا خلالها عبارات مناهضة للإرهاب.

كما قدم محافظ الغربية واجب العزاء لأسرتي الشهيدين داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان، مؤكدا أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بفضل تضحيات أبنائها الشرفاء، الذين يضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الوطن، مشيراً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة تزيد الشعب المصرى إصرارا على دحر الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره.

وقرر محافظ الغربية إطلاق إسم الشهيد أمين شرطة محمد محمد السيد أحمد البربري على المدرسة الثانوي العام الجاري إنشاؤها بقرية حصة إبيار، وإطلاق اسم الشهيد مجند عبدالله ممدوح الصاوي على مدرسة الوحدة الابتدائية بقرية قرانشو تخليدا لذكراهم.