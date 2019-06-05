يؤدى اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف بمدينة المنيا.

كما يستقبل محافظ المنيا المهنئين بعيد الفطر المبارك من أبناء المحافظة وجميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بقاعة الشهيد عبدالمنعم رياض بديوان عام المحافظة، وذلك عقب صلاة العيد.

كما يشمل الاحتفال بعيد الفطر زيارة المحافظ لمؤسستي البنين والبنات صباح عيد الفطر، لتقديم التهنئة بحلول العيد المبارك لأطفال المؤسستين.

كما هنأ المحافظ أهالي المنيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربا عن أمنياته أن يعم الأمن والاستقرار والخير على مصرنا الغالية وأن يكون عيدا سعيدا، أعاده الله عز وجل على الجميع بالخير والسلام، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.