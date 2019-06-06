الإفتاء: يجوز الجمع بين نيتي صيام "القضاء والستة البيض"

قالت دار الافتاء المصرية، إنه يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، نية القضاء، ونية صيام الستة من شوال المعروفة بـ"الستة البيض".

وردت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على سؤال: "هل يجوز أن أصوم أيام القضاء بنيتين: نية القضاء ونية صيام الستة من شوال؟" قائلة: "نعم يجوز ذلك شرعًا، إلا أن الأكمل والأفضل صوم القضاء أولًا ثم الست من شوال، أو العكس".

وقالت دار الافتاء المصرية، إن نية صيام الستة الأيام يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.

ولفتت إلى أنه لا يشترط التتابع في صوم الستة من شوال، وأنه يمكن توزيعها على شهر شوال في الاثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل، حسبما أكدت الدارعبر صفحتها الرسمية.