تداول نٌشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لإنقاذ أفراد قوات التحالف لمواطن إيراني كان ضمن أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز- Savis).

البداية كانت تلقي المملكة العربية السعودية طلبًا رسميًّا من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف لطلب المساعدة في انقاذ أحد أفراد طاقم سفية إيرانية وأن مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني تلقى نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز- Savis) والتي تقع شمال غرب ميناء (الحديدة) بمسافة (95) ميل بحري باتجاه (292) درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة بحسب بيان وكالة الأنباء السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ".

وأضاف المالكي في بيان نشرته "و أ س" أن القوات قامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي جويًا بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان .