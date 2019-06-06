أخبار ماتفوتكش| السيسي يكرم أسر الشهداء في العيد.. وتصفية 14 إرهابيا

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عددا من أسر الشهداء والمصابين وأبناء مصر من ذوي الهمم، وذلك على هامش احتفال عيد الفطر المبارك المقام بمركز المنارة للمؤتمرات.

احتفل المواطنون فى المحافظات اليوم بأول أيام عيد الفطر بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة، وسط تأمين مشدد من قبَل قوات الشرطة، وشهدت الساحات المخصصة لصلاة العيد فى مختلف المحافظات توافد ملايين المواطنين، وشاركت القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية الأهالى فى أداء الشعائر، وحرص بعضهم على الوجود بين المواطنين وتقديم التهنئة والتقاط الصورة التذكارية.

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا كشفت فيه الكواليس وآخر تطورات استهداف كمين العريش فجر أمس، وجاء فى البيان: في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وأثناء محاصرتهم أطلقوا النار بكثافة تجاة القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة و2 حزام ناسف.

أعلن الجيش الوطني الليبي، استهدافه طائرة تركية وإسقاطها أثناء هبوطها في مدرج قاعدة معيتيقة الدولي في طرابلس.

قررت وزارة الداخلية، الأمس، الإفراج عن عدد من المساجين الغارمين، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين وغارمات"، وشهدت لحظة خروج المساجين بعد قرار الإفراج، الكثير من الاحتفالات ما بين دموع وأحضان وزغاريد، فلم يستطع أحد تمالك أعصابه من الفرحة، وقال أحد المفرج عنهم، "أنا اتسجنت بسبب جهاز بنتي، وربنا يخليلنا السيسي، كان محكوم عليا بسنتين وشهرين، مش قادر أقف على رجلي من الفرحة، السيسي راعي الغلابة"، وفقا لفيديوهات صورتها وزارة الداخلية مع الغارمين بعد الإفراج عنهم.

قال باسل مصطفى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن عدداً من شركات السياحة نفذت للمرة الأولى رحلات عمرة بداية من شهر شوال الحالى، وتابع: «إن تلك الشركات لم تستنفد كامل حصتها من تأشيرات شهر رمضان، فبدأت فى استخدامها خلال شوال»، منوهاً إلى أن أعداد المواطنين المسافرين لأداء العمرة خلال تلك الفترة تقدر بالمئات.

وقّعت مجموعة "هواوي" الصينية التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديدا أمنيا، أمس الأربعاء عقدا مع شركة الاتصالات الروسية "ام تي اس" لتطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس "5 جي" في روسيا خلال العام المقبل، وجرى توقيع العقد على هامش اجتماع بين الرئيسين الصيني شي جينبينج والروسي فلاديمير بوتين.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الموافق 6/6/2019، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

نعى عدد من نجوم الفن، الفنان الكبير محمد نجم، الذي غيبه الموت فجر أمس، عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، برئاسة أحمد أحمد، إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بعد ختام فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تقام في مصر، على ملعب محايد.