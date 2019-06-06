قررت نيابة عين شمس، حبس 3 أشخاص لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى بيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهمين كونوا تشكيل عصابي تخصص فى تصنيع السلحة، وبيعها بدون تصاريح أمنية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت مباحث شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، أكدت تحرياته قيام (3 أشخاص لأثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، مُتخذين من محل كائن بالعقار محل سكن المتهم الأول مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن المتهم الأول، وعثر بداخله على (4 سلاح نارى "فرد خرطوش" - هيكل فرد خرطوش - 5 مقبض سلاح نارى "فرد خرطوش" - 9 طلقة من ذات العيار - 8 قطع ماسورة مختلفة الأحجام - 14 سلاح أبيض "سنج ، سواطير" – العدد والأدوات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهتهم بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها.تم إتخاذ الإجراءات القانوني.