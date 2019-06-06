حررت سيدة وزوجها محضر بقسم شرطة التجمع الخامس تتهم فيه خادمة أجنبية بسرقة "أنسيال ألماظ" من داخل فيلاتهما بكمبوند القطامية هايتس، كما اتهم مقدمي البلاغ الفنانة زينة بتحريض الخادمة على السرقة ومساعدتها في الهرب فجر يوم الواقعة.

تحرر محضر رقم 4875 جنح القاهرة التجمع الخامس وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغ بقيام خادمة أجنبية بسرقة فيلا جواهرجي شهير وزوجته، سيدة أعمال، تم تشكيل فريق من ضباط المباحث التابعين لقسم شرطة التجمع الخامس.

وبالانتقال والفحص تبين أن مقدمة البلاغ تدعي إيفا ماهر نصيف وزوجها، وأفادت في بلاغها بقيام خادمة تعمل لديها منذ شهر تقريبا بسرقة "أنسيال ألماظ"، من حجرة النوم، وهروبها فجر 25 مايو الماضي.

وكشفت صاحبة البلاغ أن كاميرات المراقبة في الكمبوند التي تقيم فيه أن الفنانة زينة حضرت أمام الفيلا واصطحبت المتهمة داخل سيارتها، واتهمت مقدمة البلاغ الفنانة زينة بتحريض الخادمة على سرقتها ومساعدتها في الهرب، تحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.