شيع المئات من أهالي قرية منية الحيط، بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، جثمان الشهيد المجند شريف محمد عبدالفتاح سعد، الذي استشهد في حادث الهجوم الإرهابي على كمين بالعريش، أمس، وسط حالة من الحزن الشديد.

وصل جثمان الشهيد ملفوفا في علم مصر، إلى مسجد فرج شعت بقرية منية الحيط بمركز إطسا، وارتدت السيدات الملابس السوداء، حزنا على فقدان الشهيد، وسط بكاء وصراخ من بعض السيدات من أقاربه وأهالي القرية، وأقيمت صلاة الجنازة داخل المسجد بالقرية، بحضور المئات من المواطنين وعائلته.

تقدم الجنازة، اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم، نائبا عن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والمهندس عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة إطسا.

وردد المشاركون في تشييع الجنازة عقب الصلاة على الجثمان، هتافات مناوئة للإرهاب، من بينها: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، و"لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، وكانت حالة من الحزن تظهر على وجوه الأهالي بالقرية أثناء الجنازة، وشيع المواطنون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

والشهيد هو الأخ الأكبر لأشقائه، في أسرة بسيطة، وهو غير متزوج، وله 5 أشقاء من بينهم ولدين، ووالده فلاح بسيط يعمل عامل باليومية لتلبية احتياجات الأسرة، وكان الشهيد يساعده على أعباء الأسرة.

ونعت اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع صباح يوم عيد الفطر بالعريش، واستشهد فيه 8 من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله ودفاعا عن الوطن، وأكدت أن الإرهاب الأسود، والذي حذرت مصر العالم كله من أخطاره وﻻ زالت مصر تحاربه نيابة عن العالم، لن ينال من عزيمة الشعب المصري وستكون مصر هي مقبرة كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها.

وقدمت لجنة الوفد بالفيوم، خالص العزاء للمصريين جميعا في شهدائنا الأبرار، وفي شهيد الفيوم ابن قرية منية الحيط بمركز إطسا بالفيوم.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر أمس الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وأضاف أنّ القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.