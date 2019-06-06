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"الأرصاد": طقس لطيف حتى نهاية العيد ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي

"الأرصاد": طقس لطيف حتى نهاية العيد ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي

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