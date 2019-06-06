تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حالة النظافة والإشغالات بعدد من القطاعات بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين دون تقصير.

أكد راشد، أن المحافظة أزالت من خلال حي الهرم وشرطة المرافق تعديات ومخالفات قرية ومسرح عش البلبل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، مشيرا إلى أنه جرى إزالة الأسوار والغرف وكل المخالفات التابعة للقرية والمسرح، مشددا على تطبيق القانون بحزم على أي مخالف دون تفرقة ومهما بلغ حجم المخالفة.

وأكد أن الأعمال جاءت استمرارا للمجهودات التي بذلتها المحافظة لإزالة المباني المخالفة والمتعدية على أراضي أملاك الدولة وتأكيدا على استمرار عمل فرق المرافق والإشغالات والإزالات خلال فترة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على انتظام العمل بالأحياء والمراكز والمدن خلال فترة عيد الفطر المبارك دون أي إخلال.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة لم تتلق حتى الآن أي مشكلات أو معوقات كبيرة، مؤكدا أن الجميع على أتم الاستعداد للتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ.

ووجه المحافظ، حي الهرم وهيئة النظافة برفع كافة مخلفات بشارع عمرو بن العاص وتمهيد الطريق ورفع كفاءة النظافة به مع المرور الدوري للتأكد من عدم وجود مخلفات وقمامة به مجددا.

ومن جهته أكد العميد إيهاب مكاوي رئيس حي الهرم، أن لجنة الإزالات بالحي أزالت كافة مخالفات مسرح منوعات عش البلبل، حيث جرى الدفع بـ5 معدات وفرق الإشغالات لسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة وذلك بالتنسيق مع المنطقة الصناعية والاستثمارية وشرطة المرافق، مؤكدا على الانتهاء من رفع المخلفات بشارع عمرو بن العاص على الفور تنفيذا لتوجيهات المحافظ.