الحماية المدنية بالوادي الجديد تسيطر علي حريق في مزرعة بالداخلة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، على حريق محدود نشب بإحدى المزارع بمركز الداخلة.

وتلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد ضياء الدين صبحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد نشوب حريق محدود بزراعات ونباتات بقرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة، وذلك بعد اندلاع النيران بزراعات تقع على الطريق السريع الذي يربط بين مدينة موط وقرية القصر التابعة لمركز الداخلة.

وجرى إخماد الحريق وتبريد ألسنة اللهب بموقع الحريق، دون خسائر بشرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة وجارٍ إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.