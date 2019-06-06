أدانت الإمارات بشدة، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.

وشددت الوزارة، على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق، وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى وكل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية، معربة عن تعازي الإمارات لأسر الشهداء ولحكومة وشعب مصر الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش، فجر أمس الأربعاء ما أدى إلى استشهاد عدد من قوات الأمن.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الهجوم الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد ضابط وعدد من جنود الجيش بمدينة العريش فجر الأربعاء، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس قدم في برقية تعزية، بعثها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء امس الأربعاء، باسمه شخصيا وباسم دولة فلسطين وشعبها، التعازي للرئيس السيسي وللعائلات الثكلى بهذا المصاب الجلل.

وأكد الرئيس عباس في البرقية وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب الشعب المصري وقيادته في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي يستهدف أمن مصر وسلامة أراضيها.

وجاء في البرقية "تلقينا الخبر ببالغ التأثر، وندين بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، ونحن على ثقة بأن الجيش المصري وقوات أمنه البطلة ستواصل رسالتها لخلق الأمن والاستقرار في ربوع مصر الغالية، تحت قيادة فخامتكم، داعين الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظكم ومصر وشعبها الشقيق بأمن وخير وسلام".