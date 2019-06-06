ندد عدد من قيادات الأحزاب السياسية بالحادث الإرهابي الذي وقع أمس بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، مطالبين بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد قيادات الجماعة الإرهابية في السجون باعتبارهم المحرك الخفي لمثل هذه الأفعال الخسيسة، والمشاركة الشعبية في مواجهة المتطرفين.

وقال محمد ناجي، القيادي بحزب الوفد، لـ"الوطن"، إن حادث العريش الارهابي الذي تزامن مع صلاة عيد الفطر، يؤكد أن هؤلاء المجرمين لا دين لهم، ويزيد المصريين عزما وقوة في مواجهة التطرف.

«الوفد»: يجب إنزال العقاب الرادع بكل من يعرض أمن الوطن للخطر

وشدد ناجي، على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد قيادات الجماعة الإرهابية في السجون، مضيفا: "هؤلاء الخونة هم المحرك الخفي لمثل هذه الأحداث الخسيسة ضد رجال الجيش والشرطة الذين قدموا وما زالوا يقدمون البطولات والتضحيات من أجل الوطن والحفاظ عليه".

وتابع أن سرعة تنفيذ الأحكام ضد المجرمين ضرورة ملحة دون النظر إلى منظمات حقوق الإنسان أو غيرها التي تكيل بمكيالين لخدمة أهداف دول معادية لمصر، وتنفيذ مخططات تفتيت الدولة المصرية.

ومن جهته دعا المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، الجميع بالوقوف خلف الجيش والشرطة في تأدية واجبها لاستئصال الإرهاب من جذوره، وكشف العناصر المجرمة والقضاء عليها.

وأضاف أبوشقة، أن الجماعة الإرهابية دأبت على هذه العمليات الخسيسة وحولت فرحة المصريين بعيد الفطر إلى حزن، مؤكدا أن هذا لن يزيد المصريين إلا إصرارا على دحر الإرهاب.

وطالب بضرورة إنزال العقاب الرادع المستحق بكل من تسول له نفسه تعريض أمن الوطن للخطر أو دعم قوى الإرهاب.

«المؤتمر» يدعو لسرعة محاكمة المتطرفين.. و«التحالف الشعبي» يطالب بالمشاركة الشعبية في مواجهة الإرهاب

وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن هذه العمليات الإرهابية لن تزيد رجال الجيش والشرطة إلا عزيمة وإصرارًا على مواصلة التضحيات والبطولات في سبيل تطهير سيناء من الإرهابين، مطالبا بسرعة محاكمات المتطرفين.

وأكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على ضرورة المواجهة الشاملة الحازمة للإرهاب وتجفيف ينابيعه من الفكر الظلامي التكفيري والتمييز الديني والتهمييش الاجتماعي.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تنمية شاملة لكل الأقاليم وخاصة المناطق الحدودية واعتبار المشاركة الشعبية وكسب السكان عنصر حاسم للنصر الكامل على الإرهاب.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وأضاف أنّ القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة