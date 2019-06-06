استقبل مركز السموم، التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم، 19 حالة تسمم خلال احتفالات ثاني أيام عيد الفطر.

وقالت الدكتورة مها غانم المشرف على مركز السموم، إن المركز استقبل نحو 19 حالة تسمم غذائي، جميعهم من محافظة الإسكندرية، حيث تنوعت ما بين تناول وجبات الرنجة والفسيخ، وتناول المنظفات والمطهرات عن طريق الخطأ.

وأضافت غانم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من بين تلك الحالات 7 أطفال تناولوا مطهر الكلور عن طريق الخطأ، مؤكدة أنه جرى التعامل الفوري مع جميع الحالات، وتحسن صحتهم.

وشددت على أنه يجب التوجه إلى أقرب مركز سموم عند استعمال تلك المواد بالخطأ، موضحة أنه ممنوع عمل غسيل معدة لهذه الحالات لأنها تؤدي إلى زيادة الالتهابات وقرح المرئ والمعدة، بالإضافة إلى الامتناع عن تناول أي مشروبات أو مأكولات مثل اللبن والبيض والماء بالملح.

وطالبت بالامتناع عن محاولات التقيؤ؛ لأنها تزيد خطورة تعرض المرئ والجهاز الهضمي للمادة الكاوية مرة ثانية أثناء ارتجاعها، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الالتهابات والقرح الداخلية، والإصابة بالتهابات الرئة والجهاز التنفسي.