عاطل يقتل فلاحا للخلاف على قطعة أرض زراعية في الدقهلية

وجه عاطل طعنة قاتلة إلى فلاح مستخدما سلاح أبيض "شقرف" مما تسبب في مصرعه لخلاف بينهما على قطعة أرض بقرية كفر أبو ذكرى التابعة لمركز منية النصر.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول "رضا القطب مصطفى" 38 عاما، ومقيم بقرية كفر أبو ذكرى التابعه للمركز مصاب بجرح نافذ بالكتف وتوفي فور وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، لمكان البلاغ وبسؤال زوجته اتهمت "علي. ع"، 39 عاما، عاطل بالتعدي على زوجها مستخدما "شقرف" كان يستخدمه في جمع البرسيم لخلافات على ملكية أرض زراعية مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 3133 لسنة 2019 جنح مركز شرطة منية النصر وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.