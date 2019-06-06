أكدت سامية محمد حنفي، رئيس قسم النشر بمركز معلومات الداخلة بالوادي الجديد، الأولى على الدورات التدريبية بمركز سقارة، إن الدورات التدريبية، التي نظمتها وزارة التنمية المحلية في مركز سقارة هذا العام كانت متميزة وعلى قدر كبيرمن التنظيم ومتطورة.

وأكدت أن مركز سقارة سيكون له تأثير كبير فور تحويله لأكاديمية، مشيدة بمجهودات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والقائمين على مركز سقارة من المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتورة رجاء عثمان، مدير المركز، في تطوير أداء المتدربين.

وأضافت، لـ"الوطن"، "كنت من المحظوظين بترشيحي لدورة القيادات النسائية في مركز سقارة وحصلت على المركز الثاني بتقدير ممتاز"، داعية إلى ضرورة تنظيم دورة إعداد قاده المستقبل لأوائل الدورات التدريبية المختلفة وتأهيلهم للمناصب القيادية.

وأشارت سامية إلى أنها حصلت على دورات الحاسب الآلي فى مركز سقارة، نظرا لكونها تعمل بمركز المعلومات وخريجة حاسبات ومعلومات، موضحة أن الدورات أفادتها في العمل، لافتة إلى حصولها على دورة اللغة الإنجليزية وتم اختيارها ضمن الأوائل، بالاضافة إلى دورة تنمية مهارات العاملين بمراكز المعلومات، علاوة على دورة مكافحة الفساد الإداري، فضلا عن دورة بأكاديمية ناصر العسكرية.

وطالبت سامية بأهمية تفعيل نظام فصل المدة بين رؤساء المراكز وسكرتيري المراكز داخل المحافظات وأيضا الإدارات والأقسام داخل المحليات، لمنع وجود أفراد في أماكنهم لفترات طويلة في العمل، علاوة على أهمية الدفع بالشباب المشهود لها بالكفاءة في المواقع القيادية دون النظر للأقدمية.