شهدت منطقة قلعة "قايتباي" بمحافظة الإسكندرية، اليوم، في ثاني أيام عيد الفطر، توافدًا كثيفًا من الأهالي والوافدين الأجانب، وذلك للاستمتاع بإجازة العيد، واستقلال الأرجوحات وممارسة الألعاب السحرية، حيث جاء معظم الزائرين من كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم التنسيق مع أفراد الأمن من شرطة السياحة والآثار لتأمين المنطقة بالكامل، بجانب زيادة عدد النبطشيات، والاهتمام بالحديقة المحيطة بالمعلم.

وأضاف متولي لـ"الوطن"، أن سعر تذاكر الدخول تتنوع بين 5 جنيهات للطالب العادي، و20 جنيها للفرد، على أن تمنح بسعر 30 جنيها للطالب الوافد إلى الإسكندرية، وللكبار الأجانب بسعر 60 جنيها.

وأوضح أنه تم مد ساعات العمل بالقلعة حتى الساعة السادسة مساءًا وحتي نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه يأتي ذلك بهدف إتاحة مزيد من الوقت واستيعاب عدد أكثر من الزائرين للاستمتاع بالمعلم الأثري المهم.