أعلن البنك العربي، عبر موقعه الرسمي، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت على النحو التالي:
Premium Relationship Officer
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
- خبرة من سنتين إلى 4 سنوات في إدارة العلاقات والمبيعات.
ويمكن الإطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
CBG-Branches Operations Support Officer
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التمويل من جامعة معترف بها.
ويمكن الإطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Customer Care Center Representative
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المصرفية والمالية.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.
ويمكن الإطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.
Large Corporate Senior RM
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة معترف بها.
- خبرة مصرفية لا تقل عن 8 سنوات.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
ويمكن الإطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.