أعلن البنك العربي، عبر موقعه الرسمي، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت على النحو التالي:

Premium Relationship Officer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- خبرة من سنتين إلى 4 سنوات في إدارة العلاقات والمبيعات.

ويمكن الإطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

CBG-Branches Operations Support Officer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التمويل من جامعة معترف بها.

ويمكن الإطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Customer Care Center Representative

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المصرفية والمالية.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.

ويمكن الإطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.

Large Corporate Senior RM

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة معترف بها.

- خبرة مصرفية لا تقل عن 8 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن الإطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــا.