أعلنت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، السماح لملَّاك العقارات الكائنة بمحافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، والساحل الشمالى، الذين يقيمون بالقاهرة بسداد الضريبة نقداً أو بشيكات بالمقر الرئيسى للمصلحة بالعاصمة، لافتة إلى أنه يمكن لمن لم تتحدد قيمة الضريبة المستحقة على وحداتهم سداد مبلغ تحت الحساب لحين تقدير الضريبة، بعد معرفة القيمة التقريبية عبر الوحدات المماثلة المجاورة، ويمكن تقسيط الضريبة المستحقة لعام 2019 على دفعتين، الأولى تُسدد قبل نهاية يونيو الحالى، والثانية قبل آخر ديسمبر المقبل.

ودعت رئيسة الضرائب العقارية، فى بيان، اليوم، مُلاك الوحدات المعفاة، المقدرة بأقل من 2 مليون جنيه وتمثل سكناً خاصاً، بأن يتقدموا بطلب الحصول على الإعفاء، موضحة أنه يمكن معرفة قيمة الضريبة المطلوب سدادها من خلال استيفاء «نموذج بيانات» عبر الموقع الإلكترونى«http://enquiry.rta.gov.eg»، وهناك مركز اتصال رئيسى بخط تليفون مباشر وأربعة خطوط فرعية برقم «0235317323» للرد على الاستفسارات.