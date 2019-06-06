شهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالاً كثيفاً من المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وتوافد الزوار من مختلف أنحاء مصر من أجل قضاء وقت ممتع ومشاهدة الحيوانات والطيور، وأمام باب الحديقة المواجه لجامعة القاهرة اصطف المئات للحصول على تذكرة الدخول، واضطر التدافع أمام بوابة الحديقة البعض إلى الذهاب إلى حديقة الأورمان حتى يقل الازدحام من أمام الحديقة، ثم العودة لحديقة الحيوان مرة أخرى: «الزحمة فظيعة، الناس كلها كانت مستنية العيد بفارغ الصبر علشان يتفسحوا، بفكر أروح الأورمان تكون الدنيا هديت هنا شوية علشان الأطفال اللى معايا دى»، قالها إبراهيم ياسر، ٥٣ سنة، من محافظة الفيوم، الذى قرر قطع عشرات الكيلومترات من أجل الوصول إلى الحديقة التى يزورها هو وأسرته مرة واحدة فى العام: «أنا جاى مخصوص من الفيوم علشان أزور حديقة الحيوانات وبالمرة أفسح العيال وأخليهم يشوفوا الحيوانات على الطبيعة».

ولم تثن درجات الحرارة المرتفعة المواطنين عن الاحتفال، حيث لجأ البعض إلى وضع قبعات على الرأس فى محاولة لتخفيف حرارة الطقس، وذهب البعض الآخر إلى تغطية رؤوس الأطفال بالملايات.

وصرح الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بأن حديقة حيوان الجيزة استقبلت حتى الآن نحو 75 ألف زائر فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وقال رجائى إن الحديقة بدأت استقبال زوارها منذ السابعة صباحاً، وشهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد داخل الحديقة، وأضاف أنه تمت خلال الفترة الماضية زيادة المسطحات الخضراء وإضافة 2700 شتلة جديدة، فضلاً عن زيادة حظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه، وتمت زيادة عدد منافذ بيع التذاكر إلى تسعة، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم فى هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة لمنع التكدس أمام أبواب الدخول، وأشار إلى أنه توجد فى الحديقة ولدات جديدة من الحيوانات، كما تمت إضافة حيوانات وزواحف جديدة فى ظل خطة مستمرة ودائمة لتطوير حديقة حيوان الجيزة وإسعاد المواطنين خلال فترة الإجازات والأعياد، وأوضح أنه تم تأهيل دورات المياه بحديقة حيوان الجيزة، بالإضافة إلى تزويدها بدورات مياه متنقلة أثناء فترة العيد، كما أنه تمت إقامة دورات مياه لخدمة متحدى الإعاقة، وأكد أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أى طارئ، وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، فضلاً عن وجود شركة أمن للعمل على حل أى مشكلات وتأمين الزوار من الداخل ومن الخارج.

75 ألف زائر لحديقة الحيوان فى اليوم الأول.. وتوزيع أكياس القمامة على الزوار

وأمام بوابات حديقة الفسطاط بمصر القديمة، انتشرت سيارات الأجرة والدراجات النارية ومركبات الـ«توك توك»، يهبط منها زوار الحديقة التى تفتح أبوابها عند السابعة صباحاً، عائلات وشباب وصبية يقفون فى طوابير للحصول على تذاكر الدخول من منافذ البيع الملاصقة لباب الحديقة، مظاهر البهجة والفرح على وجوه الجميع، خاصة الأطفال، وسط وجود أمنى لقوات من الشرطة المدنية، وداخل الحديقة وقف عدد من العمال يحملون أكياساً بلاستيكية سوداء خاصة بالقمامة يوزعونها على الزوار وهم يرددون: «الزبالة تترمى فى الأكياس دى يا جماعة».

على اليمين بالداخل استقرت حواجز حديدية تفصل مساحة واسعة تحيط ملاهى أطفال يقف عليها طوابير من الأطفال والأمهات والآباء، كل يحمل تذكرة مخصصة لهذه الألعاب رسومها ٣ جنيهات فقط، الزحام على الألعاب بالداخل دفع أحد العمال لمنع دخول المزيد حتى يخرج عدد من الزوار، سيدة محمد، ٤٢ عاماً، إحدى سكان منطقة مصر القديمة، تقول إنها اعتادت منذ سنوات قضاء الأعياد والمناسبات المختلفة: «المكان ده بتاعنا يعنى متعودين نيجى هنا فى أى وقت حتى لو مفيش عيد وزهقانين، بنيجى نتفسح هنا فى الصيف دايماً، وبنيجى فى شم النسيم طبعاً، وبتبقى معايا كام واحدة جارتى بناكل الفسيخ والرنجة»، مشيرة إلى أن حديقة الفسطاط هى أقرب الحدائق إليها، تتابع: «والمكان هنا رخيص بندفع تذكرة ٥ جنيه، ولعب الأطفال بـ٣ جنيه وما بنصرفش كتير معانا أكلنا وشربنا».