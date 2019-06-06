الحدائق والمتنزهات والشواطئ.. كانت هى المقصد الأول للراغبين فى قضاء إجازة العيد هذا العام، هرباً من حرارة الجو واستمتاعاً بالإجازة، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين هذا العام، وسط انتشار أمنى مكثف لقوات الشرطة فى محيط الأماكن العامة لتأمين المحتفلين، فضلاً عن مواجهة جرائم التحرش من قبَل قوات الشرطة النسائية.

فى الإسكندرية، شهدت الشواطئ إقبالاً كثيفاً من المصطافين لقضاء إجازة العيد، وسط حملات مكثفة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وقال محمد المنشاوى، مشرف بشاطئ «جليم»، المجانى، إن إقبال المواطنين على الشواطئ كبير جداً هذا العيد مقارنة بالعام الماضى، متوقعاً زيادة الإقبال خلال الأيام المقبلة للهروب من الحر والاستمتاع بالصيف، وأضاف صلاح الصعيدى، عامل بشاطئ «البيطاش»، المميز، أن الشاطئ كامل العدد منذ الساعات الأولى لصباح أمس، موضحاً أن الشاطئ فتح أبوابه لاستقبال رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة.

العميد أحمد زهرة، مراقب عام شواطئ، أوضح أن شواطئ «العجمى، والسرايا»، كاملة العدد، بسبب الإقبال الكبير من المصطافين، لافتاً إلى عدم تلقيه أى شكاوى بفضل الحملات التى تشنها إدارة الشواطئ بشكل مفاجئ لرصد المخالفات من جانب المستأجرين، خاصةً ما يتعلق بالأسعار والخدمات المقدمة، وأكد أن جميع الشواطئ تقدم كافة الخدمات من دورات مياه ووحدات لخلع الملابس وعمال للنظافة، بالإضافة إلى توفير مسعف بكل شاطئ لإجراء الإسعافات الأولية للمصطاف فى الحالات الطارئة، ووجود مستمر لأفراد الإنقاذ حفاظاً على أرواح المواطنين.

زحام كبير فى القناطر الخيرية وزيادة نسب الإقبال على قرية "المرجان السياحية" فى بورسعيد

فيما وضعت مديرية الأمن خطة أمنية متكاملة للتعامل الفورى والحاسم مع أى محاولات للتحرش بالفتيات، وتحديداً فى أماكن التجمعات، خاصة الحدائق والمتنزهات والشواطئ وطريق الكورنيش، بالإضافة إلى المناطق التجارية والسياحية والترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية، والتصدى لكل أشكال الخروج عن القانون، وضبط أى جرائم مخلة بالأمن العام، وأى ممارسات تتعلق بالآداب العامة، وقال مصدر أمنى إن قسم مكافحة جرائم الآداب حرر 15 محضر تعرض للإناث بالطريق العام، ثانى أيام العيد، مؤكداً أنها حالات فردية.

وبعيداً عن الفنادق والقرى السياحية والشواطئ الخاصة، فى العين السخنة بالسويس، لجأت أعداد كبيرة من المواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وقضاء ثانى أيامه على الشواطئ غير الرسمية على طريق «العين السخنة - الزعفرانة»، على الرغم من عدم تجهيزها، ولكن يفضلها الكثيرون لأنها مجانية، وجاء على رأس تلك الشواطئ، شاطئ «الملفات الجبلية»، كما يطلقون عليه، الذى يقع على بُعد 130 كيلومتراً من طريق «القاهرة - العين السخنة»، وعلى مسافة 40 كيلومتراً من محافظة السويس، وقال محمد أحمد، من سكان القاهرة، إنه جاء إلى الشاطئ مستقلاً دراجته النارية حيث اعتاد على قصده فى العطلات والأعياد لأنه شاطئ مجانى: «بالرغم من عدم تمهيده وانتشار الأحجار به، إلا أن ما يميزه أنه مجانى ولا توجد له رسوم مالية، فهو شاطئ الغلابة بعيداً عن الشواطئ الخاصة بالفنادق والقرى السياحية المنتشرة بالعين السخنة».

وفى القليوبية، توافد الشباب والأسر والعائلات على القناطر الخيرية وافترشوا المسطحات الخضراء، وسجلت الرحلات النيلية فى ثانى أيام العيد رقماً قياسياً نتيجة إقبال الشباب من الجنسين عليها للاستمتاع بمياه النيل الصافية، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين المواطنين ومواجهة حالات التحرش وسط الحدائق، فيما أعلن المهندس محمد الصادق، مدير إدارة رى القناطر، أن حدائق الرى استقبلت 40 ألف زائر، وفق التقديرات الأولية.

وشهدت مدينة رأس البر زحاماً فى شوارعها وشواطئها إثر توافد المواطنين عليها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وشددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على توفير جميع سبل الراحة والأمان لرواد المدينة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات السلامة بشواطئ رأس البر وتكثيف نقاط الإنقاذ.