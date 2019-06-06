الرئيس الجزائري المؤقت: يستحيل إجراء انتخابات الرئاسة في يوليو المقبل

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إنه يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو المقبل، كاشفا عن أهمية تهيئة المناخ المناسب لإجرائها.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي، قبل قليل، أن هذه المرحلة الجديدة فرصة ثمينة لحشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة المتعلقة بالتشريع والتنظيم والهيكلي لهذه الانتخابات وميكانيزمات الرقابة والإشراف عليها.

ودعا الرئيس الجزائري، الطبقات السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، إلى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم الطريق بالمسار التوافقي الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في الأقرب الأجل.

وأكد أن رئيس الجمهورية المنتخب ديموقراطيا هو وحده، الذي يتمتع بالثقة لإطلاق هذه الإصلاحات ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

وتابع: "أستمد قناعتي بأن الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة، دونما إضاعة للوقت هي السبيل الأوحد سياسيا والأكثر عقلانية".