السباحة في النيل مقصد المحتفين بالعيد بقرى المنيا

يقصد عشرات الشباب والأطفال في قرى محافظة المنيا، شاطئ نهر النيل بضفتيه الغربية والشرقية، للسباحة والتنزه، خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتشهد جميع القرى المطلة على نهر النيل، ومنها "زهرة البرجاية، دماريس، الحوارته، طهنا الجبل، الزاوية، سوادة، الشرفا"، تدفق المئات للاستحمام والتنزه طوال أيام العيد.

قال هشام عبد النبي، عامل، إن أهالي القرى لا يجدون متنفسًا لهم في العيد أسوة بأهالي المدن الذين يحظون بوجود متنزهات وحدائق عامة وكورنيش على طول نهر النيل، وأيضًا حمامات سباحة يطفئون فيها لهيب الحر، ما يدفع الشباب بالقرى للتوجه إلى نهر النيل للاستمتاع والاستجمام والاستحمام خلال العيد.

وقال شحاته علي، مزارع، إن أهل الريف يعتبرون نهر النيل شريان حياة ويستجمون به خلال إجازة العيد، موضحًا أن المنازل الجديدة، شديدة الحر، ولايطيق أحد العيش داخلها لفترات طويلة، خاصة في الظهيرة، ما يدفع الجميع وخاصة الشباب والأطفال، إلى الذهاب لضفاف نهر النيل للاستحمام والاستجمام وتلطيف الجو الخانق بالمنازل.