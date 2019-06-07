أعلنت وزارة الأوقاف، مديرية أوقاف القاهرة صاحبة أفضل أداء في مشروع صكوك الأضاحي خلال شهر رمضان 1440 هـ، والذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية لصالح الأسر الأولى بالرعاية في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأضافت في بيان، اليوم، أن أوقاف القاهرة، حققت 330 صكًا، بإجمالي 594 ألف جنيه، كتعامل مباشر من خلال المساجد الكبرى وإدارات الأوقاف.

وقرر وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، صرف مكافأة قدرها 20 ألف جنيه، منها ثلاثة آلاف لمدير المديرية، وسبعة عشر ألفًا، توزع على أفضل العاملين بالمديرية، أداء في المشروع من خلال لجنة تقييم أداء تضم مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بها، تشجيعًا للعاملين بالمديرية على بذل المزيد من الجهد في خدمة المجتمع.

وأوضح بيان الوزارة، أن هذه المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بمبالغ صكوك الأضاحي، فجميع مبالغ الصكوك كاملة تخصص لشراء الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية أو خلافه في هذا المشروع المجتمعي الذي يهدف إلى الوصول لمليون أسرة على الأقل خلال هذا العام.