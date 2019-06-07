البرازيل وقطر والثانوية العامة والذهب.. الأكثر بحثا على جوجل

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البرازيل ضد قطر

تأكد بشكل رسمي، غياب الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المشاركة رفقة منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019، والمقرر انطلاقها يوم 15 من الشهر الجاري في البرازيل.

7 لاعبين يتصارعون على خلافة «نيمار» في البرازيل بكوبا أمريكا

الصفاقسي ضد الترجي

فاز فريق الصفاقسي التونسي على نظيره الترجي، في الدور قبل النهائي بكأس تونس، بركلات الترجيح، بنتيجة 4/2، بعدما لجأ الطرفين للأشواط الإضافية بعد التعادل إيجابيًا خلال الـ120 دقيقة 1-1، في مباراة أدارها الحكم المصري أمين عمر.

الصفاقسي يفوز على الترجي بركلات الجزاء.. ويصطدم بالنجم في نهائي كأس تونس

الثانوية العامة

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهاء استعداداتها لامتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة، والتي تبدأ، السبت المقبل، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

تنطلق السبت.. "التعليم" تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

أحمد أحمد

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم، الإفراج عن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدما تم سماع أقواله، عقب القبض عليه صباح اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، وأفرجت عنه هيئة التحقيق دون أي ضمانات أو عقوبات أو حتى الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بجلسة التحقيقات.

عاجل شاهد بالصور الإفراج عن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي

سعر الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها، الخميس، بنحو أربعة جنيهات، وسجّل عيار 24 نحو 710 جنيهات، مقابل 706 جنيهات، بداية أمس.

الذهب يواصل الارتفاع.. وعيار 21 بـ 621 جنيها