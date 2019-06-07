أخبار متفوتكش| إحباط محاولة استهداف كمين بسيناء والقبض على أحمد أحمد

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

100 ألف زائر لحديقة الحيوان في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت أمس الخميس، 100 ألف زائر لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن إدارة الحديقة اتخذت كافة الإجراءات لتسهيل دخول المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم حتى يستمتعوا بالإجازة.

شكوى في الأمم المتحدة ضد قطر لاختفاء مصرييّن قسريا منذ 7 أشهر

كشفت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، إحدى منظمات شبكة "تحالف"، اعتقال السلطات القطرية لمواطنيّن مصرييّن، هما: "علي محمد سالم، ووليد عبد العزيز"، منذ 7 أشهر، لافتة أنهما رهن الاعتقال والاختفاء القسري حتى الآن دون توجيه أي تهم لهما، وأن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معهما.

حريق هائل في مخلفات بلاستيك في الدقهلية.. و8 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

شب حريق هائل، في مخلفات بلاستيك، على حوالي ثمانية قراريط، في قرية ميت عنتر، مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، أمس ، وهرعت ثماني سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، بحسب مصدر أمني.

التلفزيون المصري: إحباط محاولة إطلاق نار على أحد الكمائن شمال سيناء

نجحت قوات الأمن في التصدي لمحاولات عناصر إرهابية أطلقت النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء، حسبما أفاد التلفزيون المصري، في خبر عاجل له، منذ قليل.

إصابة 9 أشخاص فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بحروق في أنحاء مختلفة بالجسم، في حريق اندلع بمنزل فى قرية درشابة مركز الرحمانية بالبحيرة، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز نتيجة تسريب غاز، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية، بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق.

"التضامن": انطلاق المرحلة الثانية لـ"سكن كريم" الشهر المقبل بالمحافطات

قال محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للأشغال العامة، ومدير برنامج "سكن كريم"، إن المرحلة الثانية للبرنامج ستنطلق الشهر القادم مع بداية العام المالي الجديد، لافتا إلى أنه تم تخصيص جزء من 200 مليون جنيه تبرعت بهم وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الأموال المخصصة والفائضة من المرحلة الأولى والمقدرة بـ100 مليون جنيه .

زينة ترد على اتهامها بالتحريض على سرقة رجل أعمال بالقاهرة الجديدة

عقلت الفنانة زينة، على واقعة اتهامها بالتحريض على سرقة أحد رجال الأعمال في القاهرة الجديدة، واتهمت المجني عليه بأنه كان على علاقة باعتصام جماعة الإخوان الإرهابية في ميدان رابعة.

صور فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ"العجوز": "أودي الأنوثة دي فين"

أثارت الفنانة فيفي عبده موجة من الجدل مجددًا، بسبب طريقة ردها على تعليق أحد متابعيها على "فيديو بث مباشر"، شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "سناب شات".

تشكيل لجنة قضائية للقدوم لمصر للتحقيق في اتهامات أحمد أحمد بالفساد

قرر فريق مكافحة الفساد الفرنسي، الذي نجح في القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صباح أمس، بسبب أزمة الكاف مع شركة "بوما" للملابس، بتشكيل لجنة قضائية للقدوم إلى مقر الكاف بمصر.

تقارير فرنسية: القبض على أحمد أحمد في باريس

ألقت قوات الشرطة في فرنسا القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في باريس صباح أمس، في الفندق الذي يقيم فيه.