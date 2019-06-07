قال عبد العالم حيدرة، المحلل السياسي اليمني، إن صنعاء صارت تحت حكم الميليشيات الانقلابية التي أصبحت تمنع وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى محتاجيها حيث تأخذها وتبيعها.

وأضاف "حيدرة" فى مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن قيمة المساعدات الإنسانية الدولية التى وصلت إلى اليمن خلال الـ3 سنوات الماضية، تقدر بحوالي 23 مليار دولار، ومع الأسف كل هذه المساعدات لم تصل إلى الشعب اليمني، وسيطر عليها الحوثيون، هذا بجانب أن هناك حدودا كبيرة مفتوحة مع دول مختلفة، مما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين من خلالها، ولكن الحوثيين ما زالوا يعرقلون هذا الأمر.

وأشار "حيدرة" إلى أن كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذهبت هباء، ولم يلتفت إليها الحوثيون، لافتا إلى أن اتفاق استوكهولم يفرغ كل القرارات السابقة من محتواها بالمقام الأول.