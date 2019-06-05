وجه محافظ أسوان أحمد إبراهيم، الدعوة لقيادات الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية بالمشاركة قريبا في تكريم أبن مصر البار الدكتور مجدى يعقوب بإطلاق اسمه على ميدان مصر للطيران ووضع تمثال له بوسط الميدان تقديرًا لجراح القلب العالمي على مساهماته الإنسانية ووضع اسم أسوان على خريطة السياحة العلاجية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ أسوان، مساء الثلاثاء، لنيافة الأنبا هدرا أسقف أسوان ووفد من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، والقمص أنطونيوس ذكرى راعي الأقباط الكاثوليك بأسوان يرافقه وفد من الكنيسة الكاثوليكية، لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب محافظ أسوان عن تقديره وامتنانه للروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها، مؤكدا أن الجميع شركاء في هذا الوطن تجمعهم روح الوحدة والتآخي والمحبة، وأضاف أن عظمة المصريين تكمن في قدرتهم على التلاحم والوقوف صفاً واحداً أمام التحديات والمخططات التي تستهدف التفريق والتمزق .. مشيراً إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هي التي تحكم العلاقات بين جميع أهالي المحافظة دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو بين مسلم ومسيحي لأن جميع المصريين شركاء في التنمية والنماء والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومي.

ومن جانبه، عبر نيافة الأنبا هدرا عن خالص التهنئة لمحافظ أسوان وشركاء الوطن من أبناء هذه المحافظة العريقة من مسلمين ومسيحين باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مؤكداً أن أسوان تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية ، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء في بنيان واحد وجسد واحد.