عسكري أمريكي: سنطلب إرسال قوات إضافية للخليج لمواجهة "صواريخ إيران"

أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكينزي، أنَّ إرسال مجموعة سفن ضاربة بقيادة حاملة الطائرات "أبرهام لينكولن" و4 قاذفات "بي-52" إلى الخليج، علاوة على نشر بطاريات إضافية من صواريخ "باتريوت" هناك؛ جاء لإظهار قدرة القوات الأمريكية في المنطقة على الدفاع عن نفسها.

وأوضح أنَّه لا يزال يتوقع هجمات محتملة من قبل إيران، ولا يستبعد أنًّ يطلب من البنتاغون إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي الدفاعية هناك في وجه الصواريخ وغيرها من الأسلحة الإيرانية، وذلك حسبما أفادت"روسيا اليوم".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد تعرض سفن تجارية لأعمال تخريبية، إذ أعلنت الإمارات في بيان تعرّض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة سواحل إيران في شرق الفجيرة، دون تحديد المنفذين، بينما أعلنت السعودية تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤولياته" لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".

وأدانت مصر وعدة دول عربية حادث استهداف السفن التجارية، وأكدت وقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التحديات والصعاب، كما أدانت كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي.