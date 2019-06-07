"الأرصاد": انخفاض الحرارة بالقاهرة حتى الأحد.. وأمطار رعدية على الصعيد

قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنَّ درجات الحرارة ستواصل الانخفاض اليوم وذلك حتى يومي السبت والأحد، موضحًا أنَّ درجات الحرارة ستكون بين 34 - 35 في القاهرة، أما في الصعيد ستتراوح درجات الحرارة بين 40 إلى 38.

وأضاف "شاهين"، أنَّه سيكون هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على محافظات شمال وجنوب السعيد وجنوب سيناء، مبينًا أنَّ هذا سيسبب انخفاض الرؤية على الطرق ولكن بشكل غير مؤثر على حركة السيارات والسفر سواء خلال ساعات النهار أو في فترات الليل.

وتابع رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أنَّه ستستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وعلى سواحل البحر الأحمر، مبينًا أنَّ الأمطار الرعدية سوف تستمر حتى نهاية اليوم على بعض محافظات الصعيد ومحافظة الوادي الجديد الذي تشهد حاليًا عاصفة ترابية.