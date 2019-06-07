أصيب صباح اليوم الجمعة، 11 شخصا بينهم 7 أطفال، إثر حادث سيارة ملاكي اصطدمت بعمود إنارة أمام مديرية أمن البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطار بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة أمام مديرية أمن البحر الأحمر صباح اليوم.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر طبي إن جميع الحالات إصابتها خفيفة، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم ولم يتبقى سوى خمس حالات إصابتهم عبارة عن سجحات وكدمات وكسور وتم عمل اللازم لهم، مضيفا أن هناك حالة وحيدة بها إصابات خطيرة وتم حجزها في غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة.