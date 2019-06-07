محافظ الجيزة: رفع 25 ألف طن مخلفات من الشوارع خلال عيد الفطر

ذكرت محافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد، أنه جرى رفع 25 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع أحياء الجيزة خلال عيد الفطر، إضافة إلى استقبال مقلب شبرامنت 10 آلاف طن مخلفات يوم وقفة عيد الفطر وحتى صباح أول أيام العيد من جميع أحياء ومدن المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان صادر اليوم، أنه جرى رفع حجم هائل من المخلفات خلال العيد، مبينا أنه جرى تشكيل مجموعات عمل مكونة من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل: "الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة" لرفع أي مخلفات أولا باول على مدار اليوم.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه جرى إلغاء الأجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم.

ولفت إلى أنه جرى توزيع 150 ألف "كيس قمامة" مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات بأحياء الجيزة، ما أسهم في تيسير أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومي بشبرامنت.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالدفع بقطاعات الحدائق بأحياء الجيزة عقب إجازة العيد للبدء في إصلاح وتهذيب الأشجار والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين لإعادتها إلى مكانتها السابقة بعد زيادة الإقبال عليها خلال العيد.