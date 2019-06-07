أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي، ومخالفات البناء، موضحًا أنه تم إزالة العديد من المخالفات قبل وخلال أيام العيد، بمختلف مراكز المحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم وضع خطة مسبقة لمواجهة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، والبناء علي الاراضي الزراعية، والبناء المخالف، لمنع استغلال المعتدين خلال إجازة العيد، وانشغال الجهات التنفيذية بتأمين المرافق والخدامات.

وأضاف، اللواء جمال نور الدين، أنه تم تكثيف إجراءات المرور الميداني لرصد أية تعديات في المهد وإزالتها أولًا بأول، ومصادرة جميع آلات الحفر، والبناء، التي تقوم بالعمل بدون ترخيص، لافتًا أن المحافظة سوف تتصدي لجميع أشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

وكانت رئاسة مركز ومدينة أسيوط، قد شنت حملة تم خلالها إزالة شده خشبية بحوض فرغان داخل الحيز العمراني بقرية درنكه على مساحة ١٧٠ متر تقريبًا، وإزالة شدة خشبية سقف الدور الأرضي بمدخل الشيخ عبد الفتاح بقرية ريفا، وإزالة تعدي على أرض زراعية بناء بالبلوك، ومونة الأسمنت بقرية الزاوية.

وفى سياق متصل، نفذت رئاسة مركز ومدينة القوصية، قرار إزالة لحالة تعدى على مساحة 2 فدان أرض أملاك دولة بمير، فضلا تنفيذ قرار إزالة لحالة بناء بدون ترخيص استمرارًا للجهود الميذولة لمحاربة التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء بدون ترخيص.

وفي مركز ومدينة منفلوط، قام مسئولي الوحدة المحلية ومسئولي حماية الأراضى بحملة تم خلالها إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بحوض العمدة زمام دمنهور بمساحة 1 قيراط، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفة.

بينما نفذت رئاسة مركز ومدينة الغنايم، إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضي الزراعية بقرية العزايزة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على الأرض الزراعية، وجاري المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد.