قبل انطلاقه غدا.. أرقام تلخص ماراثون امتحانات الثانوية العامة

تنطلق غداً السبت 8 يونيو 2019 امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

وفيما يلي أرقام تلخص ماراثون امتحانات الثانوية العامة:

- تعقد الامتحانات لـ669.749 طالبة وطالبة.

- يبلغ عدد الطلاب والطالبات في الشعبة الأدبية264.653، وفي الشعبة العلمية "رياضيات" 118.071، و268.938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم".

- تعقد الامتحانات لـ373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

- 192 طالب وطالبة "مكفوفين" في 23 لجنة بالمحافظات.

- عدد طلاب الدمج 1208 طالب وطالبة، وطلاب المستشفيات 40 طالب وطالبة، وطلاب السجون 45 طالب حتى تاريخه.

- بلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة.

- بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

- بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً.

- عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة.

- عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156.371 مشارك.

- عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على ما تنتهجه الوزارة من شفافية في استعراض البيانات الإحصائية الموضحة لخريطة العمل، والحرص على توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أمام الرأي العام؛ من أجل الإعداد الجيد لعقد الامتحانات، وضمان تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام.

وأعلن "عبد الحكم"، أنه تم تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما تم تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).