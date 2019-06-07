أصيب 3 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة "تمناية" على الطريق الزراعي السريع أمام قرية دسونس الحلفاية بدائرة مركز أبو حمص.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير الأمن، إخطارًا من العميد هشام مبروك مديرإدارة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة تمناية على الطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة أمام قرية دسونس الحلفاية بدائرة مركز أبو حمص.

أسفر الحادث عن إصابة شادى أشرف الزمراني (21 عاما)، ومحسن صلاح النجار (20 عاما)، ومحمد فتحي الفار (22 عاما)، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.