لقيت ربة منزل، من قرية منشأة دمو، بمركز الفيوم، مصرعها، إثر تناولها أقراص مكافحة تسوس القمح بالخطأ، ونقلت جثتها لمستشفى الفيوم العام، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "صباح. ا. ب" (47 سنة - ربة منزل)، ومقيمة بقرية منشأة دمو، "جثة هامدة"، ادعاء تناول مادة سامة.

وأفاد البيان الأمني، أن زوجها وابنتها وشقيقتها، يقيمون بنفس المكان، قرروا أن ربة المنزل، تناولت قرص مكافحة تسوس القمح على سبيل الخطأ، مما أدى لإصابتها بحالة إعياء وقئ شديدين أدى إلى وفاتها، ولم يتهموا أحد أو يشتبهوا في حدوث الواقعة جنائيا.

وذكر البيان الأمني، أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفية بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناول مادة سامة "أقراص سوس القمح" ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3187 لسنة 2019 م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.