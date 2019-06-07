استجاب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، للشكوي المقدمة من أهالي قرية معزور- 73 المهندس، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، لتضررهم من عدم وجود وحدة صحية بالقرية، خاصة أن اقرب وحدة صحية تبعد 15 كم، وكان قد صدر قرار تخصيص لإنشاء وحدة صحية بالقرية منذ عام 2017.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بإدراج وحدة 73 المهندس ضمن مقترح خطة المديرية للرعاية الصحية الأولية للعام المالي 2019-2020، مطالبًا باتخاذ اللازم في هذا الشأن، للصالح العام وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين بتلك القرية.

كما استجاب المحافظ، للشكوي المقدمة من النائب شكري الجندي، عضو مجلس النواب، عن أهالي قرية الشيلان، التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين، بمركز كفر الشيخ، بشأن استبدال الهوائي للجهد المتوسط بكابل ارضي بالأرض المخصصة لجمعية تنمية المجتمع بالشيلان.

وأكد، أنه في ضوء ما ورد من دراسة من قطاع كهرباء كفرالشيخ، قدرت التكلفة بـ 488 ألف و357 جنيه، وافاد القطاع بوجود وفورات من عملية توصيل التيار الكهربائي لمدرسة خان الجني الإعدادية بمطوبس، والتي قد تم سداد قيمتها من خطة المحافظة تكفي لتنفيذ هذه العملية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بسرعة عمل اللازم والإفادة بتقرير التنفيذ لصالح تحسين الخدمات للمواطنين.