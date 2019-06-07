أعلن الجيش الأفغاني، عن مقتل 15 من مُسلحي حركة طالبان في عملية تم تنفيذها في إقليم وردك وسط أفغانستان.

وقال الجيش الأفغاني، في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة - برس" الأفغانية اليوم الجمعة، إن قوات الأمن الأفغانية نفذت عملية في أحد أحياء إقليم "وردك"، ما أسفر عن مقتل 15 مُسلحًا، وإلقاء القبض على اثنين آخرين، إلى جانب تدمير مستودع أسلحة تابع للحركة المُسلحة، فيما لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

ويُعتبر إقليم وردك واحدًا من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، وتنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.

كما تطلق قوات التحالف الأمريكية هجمات وغارات جوية على أماكن متفرقة من البلاد، لتقمع بها المُسلحين والمتمردين، الذين يحاولون زعزعة الاستقرار في المنطقة.