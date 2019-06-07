كلّف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بالتحقيق في واقعة تلف سيارة تابعة للوحدة المحلية لقرية الزعفران تحمل رقم "50008"، بسبب الإهمال من قبل المسؤولين المحليين.

وقرر محافظ كفر الشيخ إحالة "أ.ج"، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول للتحقيق، لتغييره معالم وأرقام السيارة وقت أن كان رئيسا للوحدة المحلية لقرية الزعفران وتركه السيارة دون ترخيص منذ عام 2009، وصرفه مبلغ 13350جنيه عليها، منذ 23 يونيو 2009، ما أدى إلى تلفها وتعرضها للبرومة والتآكل بفعل العوامل الجوية، وإهدار المال العام والمتمثل فى قيمة السيارة والمبالغ المنصرفة عليها، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.