أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كمينا للشرطة في مدينة العريش أمس الأول الأربعاء، وجددت تأكيد دعمها لمصر ووقوفها إلى جانبها في هذه المحنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، السفير عبدالعزيز بن علي الشريف- في تصريح صحفي اليوم- "ندين بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الأربعاء عناصر للشرطة جنوب مدينة العريش في مصر، وننحني إجلالا أمام أرواح ضحايا هذا العمل الشنيع الذي ينتهك قداسة النفس البشرية وحرمة العيد، كما نتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسرهم وذويهم ونعرب عن تضامننا مع حكومة مصر وشعبها الشقيق".

وأضاف الشريف: "وإذ نجدد دعمنا لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفنا إلى جانبها في هذه المحنة، وأمام الاعتداءات الإرهابية المتكررة، فإننا نتمنى أن تتمكن من الوقوف في مواجهة هذه الآفة والخروج معافاة من آثارها وتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها في مختلف المجالات".