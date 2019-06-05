شُيّع جثمان الفنان محمد نجم إلى مثواه الأخير، ودفن في مقابر الأسرة، بعد أن أدى عدد من الفنانين صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود، بصحبة نجله شريف وزوجته.

وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، بينهم عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، شيرين، عبدالله مشرف، ومنير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، والإعلامى محمد الغيطي، والفنانة شيرين، وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على الحضور.

وتوفي نجم صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر الفطر المبارك بعد تعرضه لازمة مرضية خلال الأيام الماضية عن عمر يناهز 75 عام.

وغيّب الموت الفنان محمد نجم صباح اليوم، عن عمر ناهز 75 عاما، متأثرا بإصابته بجلطة أرقدته في العناية المركزة، حتى فارق الحياة اليوم.