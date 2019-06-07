أمن الدقهلية: القبض على أحد المتورطين في واقعة "ضحية اعتداء الملثمين"

كشف مصدر أمني، أن ضحية الاعتداء الوحشي في شارع قناة السويس بالمنصورة، مسجل شقي خطر، وخرج من الحبس منذ 5 أيام فقط بعد التصالح في قضية شروع في قتل.

وأشار المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، إلى نجاح جهود البحث الجنائي ومباحث قسم شرطة ثان المنصورة في تحديد هوية الجناة، مؤكدا القبض على أحد هؤلاء المتهمين، واعترافه بتفاصيل الواقعة، وتحديد شركائه فيها، ومن المقرر الإعلان عنهم جميعا قريبا.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لضباط قسم شرطة ثان المنصورة بوقوع مشاجرة بشارع قناة السويس بين 5 أشخاص وإصابة أحدهم بإصابات بالغة.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بين 4 أشخاص والمواطن "إيهاب.ا.ع"، 40 سنة مقيم بمساكن جديلة، وإصابته بجروح متفرقة بالجسد وطلق ناري بالقدم اليُمنى وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في حالة خطرة.

وانتشر على موقع "فيس بوك" فيديو يوثق اعتداء 3 ملثمين بسلاح أبيض على المصاب، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط الجناة.