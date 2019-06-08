لماذا تلقى عمرو عبدالجليل واجب العزاء في محمد نجم؟

وقف الفنان عمرو عبدالجليل، بوجه تظهر عليه علامات الحزن، يتلقى عزاء الفنان محمد نجم، الذي توفي، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 74 عامًا، بجوار نجله.

وتواجُد "عبدالجليل" في أول صفوف المعزيين لتلقي واجب العزاء في "نجم"، ويرجع ذلك للعلاقة الأسرية بينهما، حيث أن الفنان الراحل كان متزوجًا من شقيقة عمرو، وأنجب منها نجله الوحيد شريف نجم.

وتوفي الفنان محمد نجم، صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 75 عامًا، متأثرًا بإصابته بجلطة أرقدته في العناية المركزة عدة أيام خلال شهر رمضان حتى فارق الحياة.

وشُيّع جثمان الفنان محمد نجم، إلى مثواه الأخير، ودفن في مقابر الأسرة، بعد أن أدى عددًا من الفنانين صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود، بصحبة نجله شريف وزوجته.